بارما يتجه لمقاضاة السد بسبب جيرفينيو

اللاعب خارج حسابات الفريقين

كشفت تقارير في إيطاليا عن توجه بارما لمقاضاة نظيره السد بسبب فشل الأخير في حسم صفقة انتقال الإيفواري جيرفينيو لصفوفه خلال انتقالات يناير الفائتة.

الناديان كانا قد اتفقا في اليوم الأخير من الانتقالات على نقل اللاعب إلى قطر مقابل قرابة خمسة ملايين ونصف مليون يورو، ولكن السد فشل في تسجيل اللاعب قبل غلق سوق الانتقالات.

وذكرت "لاجازيتا" أن بارما يجهز ملفاً لتقديمه للاتحاد الدولي، ولمقاضاة النادي القطري للحفاظ على حق النادي في الحصول على قيمة الصفقة، معتبراً أن السد هو السبب في فشلها.

المزيد من الفرق

تشافي يكشف موقف جيرفينيو من اللعب مع السد هذا الموسم

وأضاف التقرير أن في الوقت الراهن، وحتى نهاية الموسم، سيعمل الفريق على إدراج اللاعب مجدداً في صفوفه بعد أن تدرب بشكل فردي الأيام الماضية، وانقطاعه قبلها لعدة أيام.

وهاجم روبرتو دي أفيرسا، مدرب بارما، الجناح الإيفواري بسبب عدم التزامه، مؤكداً عدم وقوف فريقه على لاعب بعينه، بينما أكد المدير الرياضي للنادي أن جيرفينيو لم يكن مقتنعاً بالانتقال للسد.

وبحسب الصحيفة، فدي أفيرسا سيجبر جيرفينيو على الاعتذار لبقية الفريق عن فترة تغيبه الأخيرة، وبعدها قد يعود للمشاركة من جديد مع بارما.

ولعب مهاجم روما السابق 18 مباراة بكل المسابقات بالموسم الجاري، وسجل ستة أهداف مع الدوكالي.