تشافي يكشف موقف جيرفينيو من اللعب مع السد هذا الموسم

مصير اللاعب معلق بين السد وبارما

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني فريق السد القطري صعوبة تسجيل الإيفواري جيرفينيو ضمن قائمة الفريق للموسم الجاري، مؤكدًا بحث النادي عن لاعب أجنبي خامس خلال الفترة القادمة.

السد نجح في الحصول على موافقة جيرفينيو على الانضمام له لمدة 3 سنوات مقابل حصوله على راتب سنوي يُقدر بـ4 ملايين يورو، وبعد مفاوضات صعبة توصل النادي لاتفاق مع بارما على شراء الإيفواري مقابل 5 ملايين يورو، ورغم توقيع العقود إلا تأخر وصول الأوراق المطلوبة من جانب النادي القطري أدت لعدم إتمام الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي.

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التقارير الأخيرة تحدثت عن وجوب موافقة الاتحاد القطري على إتمام الصفقة رسميًا والسماح للجناح بالانضمام للسد، ومما يبدو أن الأمر سيكون صعبًا، إذ قال نجم برشلونة السابق " ما سمعته من إدارة النادي أنه من الصعب تسجيل اللاعب الايفوار ي جيرفينيو في قائمة الفريق بعد غلق باب الانتقالات أ مس، وإ ذا تم تسجيله سيُسجل للموسم القادم، هو لاعب مميز وسنحاول البحث عن محترف خامس خلال الفترة المقبلة على أن يكون لاعبًا حرًا غير مرتبط بأي نادٍ. كنت أ ود أن يكون لدي هذا اللاعب ولكن الأمر بات صعبًا الآن".

أضاف حول انتصار السد على السيلية بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها أكرم عفيف "سعيد للغاية بأداء اللاعبين اليوم والفوز بثلاثية نظيفة، كان بالإمكان حسم المباراة من الشوط الأول بعد أن أهدرنا العديد من الفرص السهلة".

تابع للموقع الرسمي لناديه "كنا نعلم أن فريق السيلية قد لعب 120 دقيقة في دوري أبطال آسيا، ولذا العامل البدني سيكون في مصلحتنا، ولذلك اعتمدنا على الضغط العالي من أجل التسجيل المبكر وهذا ما حدث. يجب أن نستمر في العمل لاسيما وأن المنافسة في بطولة الدوري تعتمد بالنسبة لنا على نتائج الآخرين".

وأتم تشافي قائلًا حول أكرم عفيف " أكرم عفيف دائمًا ما يصنع الفارق وهو يتطور باستمرار ولذلك حصل على لقب الأفضل في آسيا 2019، أكرم سجل حتى الآن 6 هاتريك وهو في عمر 23 عامًا وأنا فخور بتدريبه، ولن يستطيع أحد إيقافه إن استمر على هذا المستوى".

يُشار لأن جيرفينيو لعب لعديد الأندية الأوروبية وأبرزها ليل وآرسنال وروما قبل أن ينتقل لهيبي فورتشن الصيني ومنه ينضم لصفوف بارما صيف 2018، وقد خاض مع الجالوبلو 48 مباراة سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 6 أهداف.