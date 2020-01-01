بارتوميو يكشف موعد اعتزال ميسي

بارتوميو يجيب أسئلة الجماهير والصحفيين حول برشلونة وميسي ولاوتارو وبيانيتش وأرتور وتير شتيجن وسيتيين

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إن ليونيل ميسي يريد الاعتزال في برشلونة وليس هناك أي نية لديه للرحيل في الوقت الحالي.

وكانت بعض المصادر قد ربطت بين النجم الأرجنتيني وبين إنتر بسبب شراء والده لمنزل في مدينة ميلانو قبل أيام، الأمر الذي لم يستطع أحد نفيه ولا إثباته.

وحول ذلك، قال جوسيب ماريا بارتوميو إن ميسي سيبقى في برشلونة ولا يوجد أي قلق من احتمالية رحيله لأنه لا يريد الرحيل من الأساس.

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وأضاف: "ميسي هو رجل برشلونة وابن برشلونة، هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم لقد قال بنفسه إنه سينهي مسيرته هنا، ليو سيعتزل بعد 3 أو 4 سنوات ولكننا لا نشك في أنه سيستمر هنا حتى النهاية"

وتابع: "كيكي سيتيين؟ مستمر معنا وقلت ذلك من قبل، سيكون معنا الموسم المقبل وستكون الأمور مختلفة، لدينا لاعبون على أعلى مستوى"

وحول موعد التفاوض مع لاوتارو مارتينيز قال: "الآن لدينا مباريات دوري أبطال أوروبا، نضع كامل تركيزنا على تلك البطولة ثم سنعود للتفاوض مع إنتر في وقت لاحق"

وفيما يخص تير شتيجن قال: "هو حارس وشخص مميز، سيبقى معنا أيضًا وأثق في ذلك، هو يريد بعض الهدوء فيما يخص مستقبله، ولكنه سيكون بالتأكيد في برشلونة"

وأكد: "نيمار؟ لقد قلت من قبل أن التوابع الاقتصادية لفيروس كورونا ستمنع من إجراء أي صفقات كبرى، قضية نيمار خاصة بباريس سان جيرمان وليس بنا"

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يذكر أن كل هذه القضايا الشائكة جعلت الأوضاع غير مستقرة في برشلونة بشكل يهدد إدارة بارتوميو التي قد ترحل العام المقبل إذا استمرت الأمور كذلك.