بارتوميو يكشف مصير فالفيردي عقب خسارة برشلونة من فالنسيا

جوزيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يكشف في تصريحات إذاعية عن مصير فالفيردي مع برشلونة عقب الخسارة من فالنسيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف جوزيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن مصير المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق عقب الخسارة من فالنسيا في نهائي كأس الملك.

جاء هذا في تصريحات إذاعية أدلى بها بارتوميو وأكد خلالها أن فالفيردي سيستمر مع النادي الكتالوني حيث يمتلك عقدًا به عامًا إضافيًا.

🔴🔵 ليونيل ميسي يصبح أول لاعب يُحرز في 6 نهائيات مختلفة في كأس ملك إسبانيا - أكثر من تلمو زارا (5 أهداف) ⚽️ pic.twitter.com/fFVd1khxlA — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وقال بارتوميو: "السيد إرنيستو فالفيردي لديه عقدًا مع برشلونة، وخسارة اليوم أمام فالنسيا لم تكن خطأه".

وأضاف: "ما يهم حقًا هي الأهداف، لا يهم كم الاستحواذ الذي حصلت عليه أو عدد التسديدات والفرص التي أتيحت لك".

وكان بارتوميو قد سبق وأعلن دعمه المطلق لفالفيردي بعد أن خرج برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

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وتعرض فالفيردي لثلاث هزائم مع برشلونة من آخر خمس مباريات وتعادل في مباراة وحيدة وفاز مرة وحيدة ضد خيتافي بهدفين نظيفين.

جدير بالذكر أن برشلونة خسر اليوم بهدفين مقابل هدف في ملعب ريال بيتيس أمام فالنسيا وفقد لقب كأس ملك إسبانيا الذي يحتفظ به منذ عام 2015.



