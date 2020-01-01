بارتوميو يجتمع بقادة برشلونة لمناقشة خسائر كورونا الاقتصادية

فيروس كورونا يلقي بظلاله على اقتصاديات الأندية.. بارتوميو واجتماع مع ميسي وبيكيه وروبيرتو وألبا للحديث حول تأثير ذلك على برشلونة

سيجتمع جوسيب ماريا بارتوميو بقادة برشلونة الأربعة، وذلك من أجل مناقشة توابع فيروس كورونا الاقتصادية والذي سيؤثر على النادي وعلى أندية كرة القدم بشكل عام.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في إيقاف المنافسات الأوروبية لكرة القدم، مما عطّل الأحداث المجدولة ليتسبب في خسائر كبرى من حيث حقوق البث التلفزيوني وأرباح تذاكر المباريات.

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وسؤثر ذلك على أرباح واقتصاد أندية كرة القدم خاصة مع توقعات بأن يستمر الإيقاف إلى ما هو أبعد من الفترة المقررة بسبب خروج الفيروس عن السيطرة.

وحول ذلك، يريد برشلونة مناقشة توابع الأزمة الاقتصادية التي أحدثها الفيروس مع لاعبيه، وسيكون الأمر من خلال اجتماع بين رئيس النادي والقادة الأربعة.

القادة هم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجي روبيرتو، هؤلاء الذين يريد بارتوميو التوصل إلى اتفاق معهم حول هذه العواقب.

ولم يتم الكشف عما إذا كانت هذه المحادثة ستجري بشكل خاص مع كل منهم عبر الهاتف أو بمجرد انتهاء مرحلة الحجر الصحي وعودة اللاعبين إلى التدريبات بشكل منتظم.

القضية ليست سهلة. كل يوم يمر فيه نادي برشلونة بدون نشاط يتأثر تمامًا مثل الشركات، يخسر الكثير من المال وتهدد أسهمه بشكل كبير، وكذلك بقية الأندية مما أثر بشكل كبير على صناعة كرة القدم لا تأكل.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة تخفيض أجور العديد من اللاعبين خاصة من يتقاضون مبالغًا طائلة، وذلك ليس في برشلونة فقط بل في العديد من الأندية الأوروبية.

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يذكر أن برشلونة قد استعاد صدارة الدوري الإسباني قبل توقف الموسم، كما حقق نتيجة إيجابية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل بهدف لمثله أمام نابولي في سان باولو.