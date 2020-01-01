بارتوميو مودعًا سواريز: ستظل أسطورة في تاريخ برشلونة

ماذا قال بارتوميو في وداع سواريز؟

بدأ وداع لويس سواريز كلاعب في برشلونة بخطاب لرئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو، حيث قال للمهاجم الأوروجوياني: "لا تنس أن هذا هو منزلك"

وأعلن نادي برشلونة مساء أمس توصله لاتفاق نهائي مع أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع لويس سواريز، مهاجم الفريق، مقابل 6 ملايين يورو على صورة متغيرات.

سواريز لعب لبرشلونة بين 2014 حتى 2020 وسجل 198 هدفًا ليصبح الهداف الثالث في تاريخ النادي الكتالوني.

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وذكر برشلونة في بيان رسمي أصدره أمس الاتفاق على رحيل سواريز إلى أتلتيكو مدريد مقابل 6 ملايين يورو متغيرات كما سيتم تنظيم حفل وداعي للاعب صباح الخميس.

وأضاف: "لقد قدم لنا لويس سواريز الكثير وكان أحد أهم لاعبي برشلونة على الإطلاق طوال تاريخه بعد 6 مواسم قضاها هنا، لقد حفر اسمه بأحرف من ذهب"

وأشار بارتوميو: "إلى إنه يوم فارق في التاريخ الحديث لبرشلونة، لا أحد يدرك أن سواريز سيرحل بالفعل بسبب جاذبيته والشعور الذي نمتلكه ناحيته، إنه يوم خاص جدًا له ولنا"

وتابع: "لويس سواريز سيبقى أسطورة في تاريخ النادي برصيد 13 لقباً وثالث أفضل هداف على الإطلاق، والكثير من المشاعر المتبادلة بينه وبين الجماهير وزملائه اللاعبين"

يوفنتوس تعاقد مع ألفارو موراتا من صفوف أتلتيكو مدريد مما فتح الباب لإدارة الروخي بلانكوس للتعاقد مع لويس سواريز.

وأكد بارتوميو والذي كان مسؤولًا عن التعاقد معه في 2014: "أتذكر أنه منذ اللحظة الأولى كان سواريز رجلنا، لقد أبدى استعداده للنضال والعمل من أجل برشلونة وهذا ما فعله على مدار سنوات تواجده هنا"

يذكر أن برشلونة يستهل مشواره في الموسم الجديد يوم الأحد المقبل بمواجهة فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، إذ لم يلعب البلوجرانا أول مباراتين في البطولة كونه شارك حتى ربع النهائي في دوري الأبطال.