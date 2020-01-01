رسميًا .. يوفنتوس يعلن التعاقد مع موراتا

موراتا يعوض هيجواين في يوفنتوس

أعلن يوفنتوس رسميًا التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وأكد النادي الإيطالي انضمام موراتا لصفوف الفريق حتى صيف العام 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي حتى صيف 2022.

وستكلف الإعارة إدارة يوفنتوس 10 ملايين يورو، كما أن خيار الشراء سيكون مقابل 45 مليون يورو في حال أراد البيانكونيري تفعيله الصيف المقبل

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أما في حال أراد تفعيله في الصيف بعد المقبل سيكون مقابل 35 مليون يورو فقط نظرًا لأن هناك 10 ملايين ستدفع من أجل إعارة لموسم إضافي.

وسبق وأن ارتدى موراتا قميص يوفنتوس لموسمين، حيث انضم إلى السيدة العجوز قادمًا من ريال مدريد صيف العام 2014 وعاد إلى الفريق الملكي صيف العام 2016.

ورحل هيجواين عن صفوف يوفنتوس منضمًا إلى إنتر ميامي الأمريكي، وفشل النادي الإيطالي في جلب لويس سواريز من برشلونة، ليتم الاستقرار نهائيًا على موراتا.

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يذكر أن أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس قد زامل موراتا كلاعب في موسم 2015 ووصلا سويًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخسراه أمام برشلونة.