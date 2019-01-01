بارتوميو: بويج مع الصبر سيصبح مثل تشافي وإنييستا

رئيس نادي برشلونة يهنئ بويج بجائزة لاعب العام

توج نجم برشلونة الشاب ريكي بويج بجائزة لاعب العام بالنسبة لفريق الشباب للنادي الكتالوني في حفل حضره الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

وكان بويج قد تألق في الفترة الأخيرة حيث أصبح محور حديث لعدد من الأندية الأوروبية التي ترغب في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

وكان بويج قد تحدث من قبل عن استيائه من التعامل الذي تقوم به إدارة برشلونة معه ورفض تصعيده للفريق الأول ومشاركته في العديد من المباريات.

وعقب تسليمه الجائزة، هنأه بارتوميو وتحدث عن موهبته الكبيرة وعن رغبة برشلونة في لااحتفاظ به لفترة طويلة مطالبًا إياه بالصبر حتى الحصول على الفرصة.

وأضاف: "بويج يمتلك إمكانيات كبيرة، ومع الصبر سيحصل على الفرصة كما حدث مع تشافي وإنييستا، كلاهما جاءته عروض في فترة شبابه ولكنهما رفضا وتمسكا بالبقاء في برشلونة وانتظرا الفرصة حتى أتت"

وكان بويج قد لمح إلى استيائه من عدم حصوله على الفرصة مع الفريق الكتالوني، ورفض ما قاله المسؤول عن أكاديمية الفريق ومدرسة لاماسيا باتريك كلويفرت حول خروجه على سبيل الإعارة وبحثه عن الفرصة خارج برشلونة.

وقال كلويفرت إن بوينج صغير في السن ويبلغ من العمر 20 عامًا فقط ون الأفضل له الخروج على سبيل الإعارة من أجل المشاركة أساسيًا مع فريق آخر واكتساب الخبرة.

وردًا على ذلك، قال بويج إنه يريد البقاء في برشلونة، وأكد أن هذا الأمر هو ما يشغله فقط وأنه لم ولن يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني حتى ولو على سبيل الإعارة.

وأضاف: "كلويفرت لم يتحدث معي عن أي شيء يخص مستقبلي، ولكنني تحدثت مع من هو أعلى منه شأنًا في برشلونة إيريك أبيدال، إنه المدير الرياضي وأتواصل معه دائمًا"

وأثارت هذه الأزمة بعض القلق في الفترة الأخيرة حيث أنها كان من الممكن أن تمهد لرحيل بويج عن الفريق، ولكن بارتوميو خرج لاحتواء الأزمة مستغلًا تتويجه بجائزة أفضل لاعب في فريق الرديف لبرشلونة.

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يذكر أن برشلونة قد فرص في كوبو وتشافي سيمونز في الفترة الأخيرة وسط أجواء من عدم الحفاظ على جواهر النادي الشابة عكس ما كان يحدث خلال سنوات المجد الماضية.