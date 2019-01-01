بعد خروجه مصابًا أمام أتلتيكو.. بيكيه يغيب عن تدريبات اليوم

ما هو موقف بيكيه من المشاركة في مباراتي إنتر وريال مدريد؟

غاب جيرارد بيكيه عن تدريبات برشلونة اليوم الإثنين، وذلك بعد خروجه مصابًا من مواجهة الفريق الكتالوني أمام أتلتيكو مدريد مساء أمس.

وفاز برشلونة على أتلتيكو مدريد مساء الأحد بهدف مقابل لا شيء، في مواجهة لم يستطع بيكيه إكمالها بعد كرة مشتركة مع مهاجم الروخيبلانكوس فيتولو.

وعانى بيكيه من آلام على مستوى الركبة اليسرى منعته من إكمال المباراة، وكذلك من المشاركة مع برشلونة في تدريبات اليوم الصباحية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الفحوصات الطبية أكدت عدم تعرض بيكيه لأي إصابة على مستوى أربطة الركبة، وأنه فقط غاب من أجل الراحة.

وظهرت مخاوف في برشلونة بعد خروج بيكيه مصابًا من مباراة أتلتيكو مدريد نظرًا لأن الفريق الكتالوني ينتظر مباراة أمام إنتر منتصف الأسبوع القادم، كذلك سيواجه ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو بعد حوالي أسبوعين.

ويعاني برشلونة في الوقت الحالي من إصابة كل من جوردي ألبا وعثمان ديمبيلي ونيلسون سيميدو، ولا يحتمل المزيد من الغيابات في هذه المرحلة.

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يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد، كما يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا وحسم التأهل إلى دور الستة عشر.