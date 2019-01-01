بارتوميو: بدأنا التحضير لحقبة ما بعد ميسي

تحدث أيضاً عن أهمية لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن بداية العمل على إيجاد بدائل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المستقبل.

ميسي يعتبر النجم الأول للفريق الكتالوني منذ سنوات طويلة، ولكن مع بلوغه 33 سنة في يونيو القادم، تحاول إدارة النادي التخطيط والتحضير لمرحلة ما بعد اعتزاله.

وقال بارتوميو عن هذه الخطوة في تصريحات لـ"أسوشيتيد برس":"في الموسمين أو الثلاثة المقبلين، سيظل قائدنا هو ليونيل ميسي لأنه اللاعب الأفضل في التاريخ".

وأضاف:"هناك أيضاً لاعبين شباب آخرين سيأتون ويدخلون الفريق الأول من خلال الأكاديمية، وعناصر أخرى سيتم جلبها من خارج النادي".

وتابع:"نعمل بتحمس كبير جداً في الفترة الحالية للتحضير لحقبة ما بعد ميسي، لتأمين مستقبل الفريق على المدى البعيد".

أليسون: ليفربول لا يريد تكرار سيناريو الموسم الماضي

مدرب ريفير بليت يكشف حقيقة تدريبه برشلونة

واستكمل:"أقوم دائماً بمقارنة ميسي بالأسطورة البرازيلية بيليه، كان لاعب النادي الواحد فقط، لذلك لا أشك في اعتزاله هنا".

وتطرق أيضاً للاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج مواصلاً حديثه:"سيقود حقبة خاصة به في برشلونة، لأنه ينتمي لمدرسة اللاعبين العظماء في خط الوسط".

يذكر أن برشلونة يعيش فترة من الشكوك حول مستقبل مدربه إرنستو فالفيردي، بسبب اهتزاز النتائج على المستوى المحلي والأوروبي.