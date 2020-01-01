بارتوميو: أنا آسف للجماهير وحان وقت اتخاذ القرارات

بايرن استحق الفوز..

اعترف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، باستحقاقية بايرن ميونخ الفوز الساحق على ناديه، بينما أكد أن الوقت الراهن هو وقت اتخاذ قرارات حاسمة.

وتلقى برشلونة الهزيمة الأكبر في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا بنتيجة ثمانية أهداف لهدفين، في مباراة أقل ما توصف بالكارثية للنادي الكتالوني.

عقب المباراة خرج جيرارد بيكيه وطالب باتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة هذه الهزيمة ولإعادة بناء برشلونة مجددًا، ويشاطره بارتوميو الرأي بوضوح.

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الرئيس بعد كارثة لشبونة قال "بيكيه محق والآن علينا اتخاذ قرارات، لقد اتخذنا البعض قبل دوري الأبطال والبعض الآخر سنفعله هذه الأيام، من الآن فصاعدًا سنعلن عنها".

كما أضاف "لن أقول ما هي القرارات، اليوم هو يوم للتفكير، يوم حزين للغاية، واعتبارًا من الغد سيكون علينا رفع معنويات الكتالونيين في العالم الذي يشعرون الآن بالحزن بعد هذه الهزيمة الصعبة".

وتابع "إنها لحظة للتفكير، ما يتعين علينا القيام به الآن هو الاعتذار للجماهير وأعضاء برشلونة".

"كانت ليلة صعبة للغاية وأنا آسف للجماهير واللاعبين، لم نكن الفريق أو النادي الذي نمثله حقًا".

وأتم "إنها نتيجة ضخمة، أهنئ بايرن ميونخ الذي استحق الوصول لربع النهائي، في برشلونة لم نستحق هذا".

الجدير بالذكر أن بعض التقارير خرجت تقول أن بارتوميو قد يستقيل من منصبه بعد الهزيمة الساحقة وبعد ما عاناه البرسا في فترة ولايته بآخر 3 سنوات من إخفاقات كبيرة.

