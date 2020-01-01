مدونة حية

بث مباشر: برشلونة وبايرن ميونخ ومباريات اليوم في الدوري السعودي والمصري

تابع أبرز مباريات اليوم، 14 أغسطس 2020

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Barcelona Bayern Munich

انسحاب المصري من مباراة الإسماعيلي

2020-08-14T17:55:42Z

انسحب نادي المصري البورسعيدي من مباراة الإسماعيلي اعتراضًا على عدم تأجيل المباراة بعد انتشار فيروس كورونا بين الفريق.

وحضر فريق الإسماعيلي بينما لم يتواجد المصري مما أدى إلى اعتباره منسحبًا

وأصدر الاتحاد المصري بيانًا لتوضيح موقف المصري مؤكدًا التزامه بتطبيق اللائحة
 

بث مباشر: الاتحاد ضد الاتفاق

2020-08-14T17:16:23Z

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بث مباشر لمباراة الاتحاد ضدالاتفاق (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 

بث مباشر: الرائد ضد الحزم

2020-08-14T16:33:42Z

شاهد مباراة الرائد ضد الحزم

تابع مباراة الفيجاء والشباب في دوري السعودي

2020-08-14T16:27:12Z

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الاتحاد يتعادل مع الجونة

2020-08-14T16:20:50Z

تعادل الجونة مع الاتحاد بهدف لمثله في الجولة 19 من الدوري المصري

شاهد مباراة الفتح وأبها

2020-08-14T15:54:11Z