بث مباشر: برشلونة وبايرن ميونخ ومباريات اليوم في الدوري السعودي والمصري

انسحب نادي المصري البورسعيدي من مباراة الإسماعيلي اعتراضًا على عدم تأجيل المباراة بعد انتشار فيروس كورونا بين الفريق.

وحضر فريق الإسماعيلي بينما لم يتواجد المصري مما أدى إلى اعتباره منسحبًا

وأصدر الاتحاد المصري بيانًا لتوضيح موقف المصري مؤكدًا التزامه بتطبيق اللائحة

