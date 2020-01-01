بث مباشر: برشلونة وبايرن ميونخ ومباريات اليوم في الدوري السعودي والمصري

انسحاب المصري من مباراة الإسماعيلي
انسحب نادي المصري البورسعيدي من مباراة الإسماعيلي اعتراضًا على عدم تأجيل المباراة بعد انتشار فيروس كورونا بين الفريق.
وحضر فريق الإسماعيلي بينما لم يتواجد المصري مما أدى إلى اعتباره منسحبًا
وأصدر الاتحاد المصري بيانًا لتوضيح موقف المصري مؤكدًا التزامه بتطبيق اللائحة
تشكيل برشلونة ضد بايرن ميونخ
⚠ Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 14, 2020
🔵🔴 #BarçaBayern pic.twitter.com/Jl1YvaCiKN
تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة برشلونة
👊 Unsere 1⃣1⃣ gegen Barcelona! 👊#packmas #FCBFCB #MissionLis6on #UCL pic.twitter.com/7cKR0gpsgO— FC Bayern München (@FCBayern) August 14, 2020
بث مباشر: الاتحاد ضد الاتفاق
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بث مباشر لمباراة الاتحاد ضدالاتفاق (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
🔗 — بث مباشر لمباراة #الاتحاد_الاتفاق (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/zmLrTkp6E1— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 14, 2020
بث مباشر: الرائد ضد الحزم
شاهد مباراة الرائد ضد الحزم
🔗 — بث مباشر لمباراة #الرائد_الحزم (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/HbkT0ss9WH— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 14, 2020
تابع مباراة الفيجاء والشباب في دوري السعودي
🔗 — بث مباشر لمباراة #الفيحاء_االشباب(الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/FnH7HQWPpO— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 14, 2020
الاتحاد يتعادل مع الجونة
شاهد مباراة الفتح وأبها
🔗 — بث مباشر لمباراة #الفتح_ابها (الجولة الـ25) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 4️⃣ https://t.co/dbOdgnu3vD— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 14, 2020