بادربورن ضد بوروسيا دورتموند: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بوروسيا دورتموند ضد بادربورن فى الجولة 29 من الدوري الألماني 2019-20، والتي تقام في بينتلر أرينا

بادربورن 0 × 2 بوروسيا دورتموند

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

65' تبديلان دفعة واحدة لبادربورن بدخول ميتشيل وزولينسكي بدلاً من سربني ومامبا.

64' يا رباااااااااااه، بوركي يخطئ أمام مامبا الذي يفتك الكرة ويعيدها للخلف بحثًا عن المساندة، لكن بيشتشيك يشتتها.

62' أنتوي أرسل عرضية من اليسار ارتقى لها هونيماير وأرسل كرة برأسه من يمين منطقة الجزاء إلى العمق، حيث شترونديك الذي حول الكرة برأسه لسربني الوحيد تمامًا أمام المرمى، فأرسل تسديدة سكنت الشباك.

62' الحكم يلغي الهدف بسبب التسلل على سربني.

62' جوووووووووووووووووول أول لبادربورن عن طريق سربني

61' عناصر بادربورن يبدأون التقدم بحثًا عن مرمى بوركي.

59' الحكم يمنح بطاقة صفراء لسانشو بسبب احتفاله بخلع القميص، وذلك لإظهار قميص كتب عليه العدالة جورج فلويد الذي قتل على يد أحد عناصر الشرطة الأمريكية منذ أيام.

57' براندت انطلق بالكرة في اليسار ودخل منطقة الجزاء، ثم أرسل عرضية أرضية حولها سانشو إلى الشباك.

57' جووووووووووووووووول ثاني لبوروسيا دورتموند عن طريق سانشو.

56' تمريرات بين عناصر بوروسيا دورتموند، وتراجع لبادربون.

You had a feeling this was coming...@HazardThorgan8 pokes home the rebound ⚡



(54') #SCPBVB 0-1 pic.twitter.com/gDsiLpbW3A — English (@Bundesliga_EN) May 31, 2020

54' جيريرو مرر كرة في اليسار لتشان الذي أرسل عرضية متوسطة الارتفاع من داخل منطقة الجزاء، أبعدها زينجيرلي بطريقة خاطئة، فوجد هازارد الكرة أمامه فحولها للمرمى.

54' جووووووووووووووول أول لبوروسيا دورتموند عن طريق طريق هازارد.

52' سانشو ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يحولها هازارد إلى المرمى، لكن الكرة تخرج إلى خارج الملعب من على يمين الحارس.

50' سانشو ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة، يحولها هوميلز برأسه للمرمى، لكن الكرة تعبر إلى خارج الملعب.

49' جيريرو أرسل عرضية أرضية من اليسار عبرت من سانشو ثم تركها تشان لحكيمي القادم من الخلف، فأرسل المغربي تسديدة أبعدها زينجيرلي إلى ركنية من على يساره.

49' يا رباااااااااااااااه، حكيمي كاد أن يسجل الأول؟

48' خطييييييييييرة لبادربورن بعرضية أرضية من هولتمان تعبر من أمام مامبا إلى ضربة مرمى

47' لا تبديلات في صفوف الفريقين مع بداية الشوط الثاني.

46" يبدأ الآن الشوط الثاني من المباراة.

هناك لاعب عربي في صفوف فريق بادربورن هو التونسي محمد دراجر، لكنه ليس الوحيد في الدوري الألماني.. اضغط هنا لمعرفة اللاعبين العرب في البوندسليجا.

Deadlocked at the half ⏸️ pic.twitter.com/fGhjBYRLDV — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 31, 2020

46' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

45' حكيمي ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية رائعة إلى براندت الوحيد تمامًا في يسار منطقة الجزاء، فيقابل الكرة بتسديدة مقوسة تخرج عالية جدًا إلى ضربة مرمى.

45' يا رباااااااااااه، ماذا أضعت يا براندت؟

44' عرضية من اليسار عن طريق جيريرو يروضها سانشو بكعبه لكن الكرة تبتعد منه إلى أمام منطقة الجزاء فيقابلها تشان بتسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

43" سانشو يدخل يسار منطقة الجزاء ويحاول التلاعب بالدفاع بمهارته، لكنه يفقد الكرة.

42' هوميلز يرسل كرة عالية إلى جريرو الذي يقفز لها ويمررها برأسه إلى الداخل بحثًا عن براندت، لكن دراجر يفتك الكرة.

41' تدوير للكرة بين عناصر دورتموند وتراجع لبادربورن.

40" عجز واضح على عناصر دورتموند في غياب هالاند، وكأن الفريق افتقد بوصلة الوصول للمرمى.

38' عرضية خطييييييييرة من اليمين عن طريق حكيمي تعبر من الجميع دون خطورة.

36' ركنية لدورتموند ينفذها هازارد بعرضية إلى عمق المنطقة ، يرتقي لها هوميلز ويرسل رأسية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

Looking for our chance 💥 pic.twitter.com/4aOtJQVZzu — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 31, 2020

35' تمريرات في الخلف بين لاعبي بادربورن، وضغط ليس بالقوي من عناصر بوروسيا دورتموند.

33' حكيمي يحاول التقدم بالكرة في اليمين، لكن هولتمان يفتكها.

31' عرضية أرضية من سانشو من اليسار يعترضها الدفاع الأزرق والأسود.

31' جيريرو يرسل عرضية أرضية من اليسار يبعدها الدفاع.

30' استحواذ لعناصر دورتموند بحثًا عن التقدم.

28' تمريرات بين لاعبي بادربورن تنتهي بالكرة عند هولتمان الذي يرسل تسديدة قوية، لكن بعيدة جدًا إلى ضربة مرمى.

26' الكرة تتحول لمرتدة لدورتموند حيث تصل الكرة لبراندت الذي يدخل يسار منطقة الجزاء، ثم يمررها للخلف حيث جيريرو الذي يرسل تسديدة قوية، لكن زينجيرلي يطير للكرة ويبعدها

25' مرتدة سريعة لبادربورن بانطلاقة من أنتوي الذي يرسل عرضية من اليمين لكن الدفاع يفتك الكرة.

25' دورتموند يحكم السيطرة ويبدأ عناصره في تبادل التمريرات.

24' اللعب منحصر في وسط الميدان، ولا خطورة على المرميين.

22' هولتمان يحاول التقدم بالكرة في اليسار، لكن حكيمي يقف له بالمرصاد.

20' براندت يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع.

18' دراجر ينطلق بالكرة في اليمين ثم يحاول إرسال عرضية، لكن الكرة تخرج منه بعد حصار دفاع بوروسيا دورتموند.

17' خطيييييييرة لدورتموند بكرة أمامية عالية تضع هازارد في مواجهة زينجيرلي فيرسل تسديدة قوية يبعدها الحارس من على يساره.

15' حتى الآن دورتموند غير قادر تمامًا على الاحتفاظ بالكرة، وبادربورن فائز في معركة الوسط.

14' هولتمان يمرر كرة في اليسار لكولينز الذي يرسل عرضية تصطدم بحكيمي وتخرج الكرة للتماس.

13' أدجي يعاود زيارته لمرمى بوركي بتسديدة من أمام يمين منطقة الجزاء، لكن عالية جدًا.

12' حتى الآن يظهر على أداء لاعبي بوروسيا دورتموند افتقداهم لهالاند.

11' تدرج رائع بالكرة بين عناصر بادربورن حتى تصل إلى أنتوي أدجي الذي يرسل تسديدة أرضية من يمين منطقة الجزاء، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

10' حكيمي يتقدم بالكرة في اليمين ثم يمررها لسانشو الذي يضغط عليه الدفاع ويفتكها.

8' سيكون من الخطير على بادربورن استحواذه على الكرة وترك المساحات في الخلف، فدورتموند من أسرع الفرق في العالم من حيث الارتداد، وقوته الحقيقية تكمن في المرتدات.

8' تمريرات بين لاعبي بادربورن، وتراجع لدورتموند.

7' قد يعاني دورتموند في مباراة اليوم لغياب هالاند لقدرته على تسجيل الأهداف وخلخلة الدفاع.

6' تشان يمرر كرة إلى حكيمي في اليمين، لكنها أقوى من اللازم وتخرج للتماس.

5' هوميلز يتقدم في اليسار فيمرر تشان له الكرة ليحاول إرسال عرضية، لكن الدفاع يفتك الكرة ويشتتها.

3' تشان ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يعترضها محمد دراجر ويبعد الكرة لركنية من على يسار الحارس.

2' بادربورن على اليمين بالأسود والأزرق ودورتموند على اليسار بالأصفر

1' Anpfiff in der Benteler-Arena. Gehen wir es an! 👏#SCPBVB 0:0 pic.twitter.com/A0hUSk1xkv — Borussia Dortmund (@BVB) May 31, 2020

1' يطلق الحكم صافرة بداية المباراة.

تشكيل بوروسيا دورتموند:

يبدأ المدرب لوسين فافر بطريقة (3-4-3)، وبتشكيلة تضم: