باتيستوتا يُهنئ رونالدو ويسخر من رقمه القياسي الجديد

هل ما قاله صحيحًا؟

هنأ جابريل عمر باتيستوتا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، الأسطورة الأخرى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، على مُعادلته لإنجازه ورقمه القياسي بالتسجيل في 11 مباراة متتالية بالدوري الإيطالي.

وكان رونالدو قد سجل خلال فوز اليوفي على سبال بهدفين لهدف، ليُعادل بذلك رقم باتيستوتا مع فيورنتينا، إلى جانب رقم فابيو كوالياريلا مع سامبدوريا.

باتيستوتا نشر تغريدة على تويتر يُهنئ فيها الدون وكتب "مبروك رونالدو! ولكنني أظن أن الأمر بالراحة من الممكن أن يحدث بصورة أسهل.".

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وقصد الأسطورة الأرجنتينية هُنا أن الدولي البرتغالي قد غاب عن مباراة بريشيا الماضية قبل أن يعود أمام سبال ويُحرز الهدف الحادي عشر، وبالتالي فإن الأمر بات أسهل من إحرازه في 11 مباراة دون راحة أو توقف.

قد يكون أيضًا من مقاصد باتيستوتا أن رونالدو يلعب وسط جيل تاريخي من يوفنتوس، وبالتبعية فإن تحقيق رقم قياسي مثل هذا ليس بالأمر الصعب قياسًا بحاله في فيورنتينا.

يذكر أن رونالدو قد سجل حتى الآن هذا الموسم في السيري آ 21 هدفًا مع صناعته لهدفين آخرين خلال 21 مباراة.

كما تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الكالتشيو برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن أقرب الملاحقين لاتسيو، و7 عن صاحب المرتبة الثالثة إنتر، الذي تأجلت مباراته هذه الجولة بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا.