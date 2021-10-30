بؤس برشلونة يتجلى في كامب نو.. الجماهير “فقدت الشغف” تجاه فريقها

مشهد سيئ للغاية..

مشهد بائس للغاية عاشه معقل برشلونة، كامب نو، خلال مباراة النادي الكتالوني مع ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وسمحت الحكومة الإسبانية بامتلاء ملاعب كرة القدم عن آخرها منذ منتصف سبتمبر الماضي، مما يعني إمكانية حضور قرابة 100 ألف مشجع لبرشلونة في كامب نو.

لكن الواضح أن اليأس دب في نفوس جماهير برشلونة بسبب الوضع الراهن للنادي، فمعدل الحضور في المدرجات في تراجع كبير بصورة غير مبررة.

كم عدد جماهير برشلونة في مباراة ألافيس؟

ووفقًا لما أعلنه النادي رسميًا، فإن إجمالي عدد الحاضرين في مدرجات ملعب كامب نو بمباراة ألافيس 37.278 متفرجًا فقط.

ومنذ لحظة السماح بالحضور الكامل للجماهير وبالتحديد منذ مباراة فالنسيا، معدل الجماهير الحاضرة يتراجع ولا يزيد.

في مباراة الخفافيش، حضر 47.317 متفرجًا، وحينها فازت كتيبة رونالد كومان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المباراة التالية في كامب نو كانت أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، وحضرها عدد أقل بلغ 45.968 متفرجًا فقط.

النقطة المضيئة الوحيدة كانت مباراة الكلاسيكو، التي امتلأت المدرجات بقرابة 87 ألف من عشاق النادي الكتالوني.

واليوم يتراجع العدد لأسوأ درجة منذ عودة الجماهير بصورة كاملة، في إشارة لغضب الجماهير من الأزمة الراهنة في النادي بشكل عام.

ما هو وضع برشلونة الرياضي حاليًا؟

أقال برشلونة مدربه رونالد كومان لسوء النتائج بعد خسارة مباراة الكلاسيكو 2-1 ثم الخسارة من الوافد الحديث لليجا، رايو فاييكانو بهدف نظيف.

يتولى سيرجي بارجوان مسؤولية تدريب الفريق بصورة مؤقتة في مباراة ألافيس وبعدها مباراة دينامو كييف في أوكرانيا، والمتوقع أن يخلفه تشافي هيرنانديز بصورة دائمة بعد ذلك.

فقد برشلونة هذا الموسم أسطورته ليونيل ميسي بسبب الأزمة المادية، ولم يعوضه بنجوم آخرين، مع تراجع النتائج أوروبيًا ومحليًا، يصبح من المنطقي فقدان الجماهير الشغف تجاه فريقها.

ويحتل برشلونة المركز العاشر في الدوري الإسباني قبل مباراة ألافيس برصيد 15 نقطة من عشر مباريات، ويأتي ثالثًا في ترتيب مجموعته بدوري الأبطال والتي تضم بنفيكا وبايرن ميونخ ودينامو كييف.

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