اتفاق "سلس" مع السد يقرب تشافي من برشلونة

الإعلان الرسمي أصبح مسألة وقت فقط لا أكثر ...

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب إدارة برشلونة، من التوصل إلى اتفاق مع إدارة السد، للتعاقد مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للنادي القطري.

وتعمل إدارة برشلونة، على التعاقد مع تشافي خلال الفترة المقبلة، لخلافة رونالد كومان، المدير الفني السابق للنادي الكتالوني، والذي تمت إقالته بنهاية الأسبوع الماضي عقب الهزيمة من رايو فاييكانو.

وكانت التقارير الصحفية، قد أكدت أن إدارة السد متمسكة بتشافي، وتريده أن يكمل عقده مع الفريق والذي يمتد إلى عام 2022، إلا أن صحيفة ماركا قد أشارت إلى وجود تطورات جديدة.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة السد على استعداد تام لتسهيل رحيل مدربهم، وقد صرح مصدر مقرب من الإدارة للصحيفة وأكد أنه لن تكون هناك مشكلة في رحيل تشافي.

ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة، فما هي إلا أيام أو ساعات وستنتهي المفاوضات، ويتم إعلان تشافي هيرنانديز، مديرًا فنيًا لنادي برشلونة.

ومنذ وصول الإسباني صاحب الـ 41 عامًا إلى السد في عام 2015، نجح في الفوز مع الفريق بسبعة ألقاب كمدرب وأربعة ألقاب كلاعب، ووصل يوم الثلاثاء الماضي إلى 34 مباراة دون أي خسارة.

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وفي سياق متصل، أكدت ماركا في تقريرها، إلى أن المفاوضات بين برشلونة والسد مع تشافي، قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا، على عودة العلاقات القطرية مع الفريق الكتالوني من جديد، خاصة بعد انقطاعها في عام 2015 في عهد الرئيس السابق بارتوميو.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء يوم السبت 30 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني، تحت القيادة الفنية للمدرب المؤقت سيرجي بارخون.