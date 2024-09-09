بعد تجدد إصابته.. رسالة عاطفية من ريال مدريد تخفف آلام إيسكو!

لفتة طيبة من النادي الملكي

بعث نادي ريال مدريد رسالة دعم إلى لاعبه السابق إيسكو ألاركون، نجم ريال بيتيس الحالي، بعد تعرضه لانتكاسة خلال تعافيه من الإصابة.

ويعاني إيسكو من إصابة قوية بكسر الشظية في قدمه اليسرى منذ شهر مايو الماضي، حرمته من المشاركة مع منتخب إسبانيا في يورو 2024.

وأكدت الفحوصات الطبية مؤخرًا عدم التئام الكسر، لذلك خضع اللاعب لعملية جراحية جديدة، ما يزيد من مدة غيابه إلى 3 أشهر أخرى على أقل تقدير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ريال مدريد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يريد النادي وجماهيره إظهار الدعم والحب للاعبنا السابق إيسكو ألاركون، الذي نأمل أن نراه قريبًا، حتى نتمكن من مواصلة الاستمتاع بسحره في الملاعب".

هوّنت تغريدة ريال مدريد من آلام إيسكو، الذي انضم إلى بيتيس في صيف 2023، في صفقة انتقال حر، بعد رحلة طويلة مع ريال مدريد من 2013 وحتى 2022.

وعلق صاحب الـ32 عامًا على تغريدة ريال مدريد برسوم تعبيرية (قلب) ، في إشارة إلى امتنانه الكبير للخطوة المميزة من ناديه السابق.