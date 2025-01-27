"لقد شعر بالإهانة".. لوف: نادم على ما حدث مع أوزيل في منتخب ألمانيا

ماذا قال؟

أعرب يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا السابق، عن ندمه بسبب الطريقة التي أنهى بها مسعود أوزيل رحلته الدولية مع المانشافت.

وكان أوزيل قد أعلن اعتزاله الدولي عام 2018، بعد الهجوم الكبير عليه والتشكيك في ولائه جراء الفشل الكبير للمنتخب في مونديال روسيا، متهمًا مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم بالعنصرية: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر، أشعر بالعنصرية تجاهي وعدم الاحترام".

وقال لوف، في تصريحات لصحيفة "كيكر": "خلال فترة تدريبي، كان مسعود أفضل لاعب في العام بالمنتخب 5 مرات، لقد كان هدية رائعة للفريق، كان لاعبًا لا يُصدق".

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وأضاف: "أدنت بعض الشيء ما حدث بعد عام 2018، لأنه ترك المنتخب الوطني، الذي كان بمثابة عائلته لسنوات، دون وداع، لقد شعر بالإهانة واندلعت عاصفة من الانتقادات ضده وضد إلكاي جوندوجان".

وأوضح: "كنتُ أتمنى لو أننا جميعًا خرجنا بطريقة مختلفة، لقد ندمتُ على ذلك، لكننا تحدثنا بعد عام".

وختم: "مع ذلك، إنه لأمر مؤسف، مسعود بطل عالم، ينتمي إلى جيل ذهبي وكان لاعبًا استثنائيًا في السنوات التي تلت 2006".