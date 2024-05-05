إهانة جديدة لجماهير النصر؟ .. محاولة "ترقيع" لساديو ماني تورطه في تهمة أخرى!

السنغالي بريء هذه المرة من "التسكيت" لكنه لا يزال مصرًا على الدخول في حرب مع الجماهير النصراوية!

SHAHID

التركيز أصبح مضاعف مع السنغالي ساديو ماني؛ لاعب النصر السعودي، بعدما أقحم نفسه في حرب خاصة مع الجماهير، للرد على الانتقادات التي توجه له.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أسد التيرانجا قاد العالمي أمس السبت، للفوز أمام الوحدة بسداسية نظيفة، سجل منها هدفًا وصنع اثنين آخرين، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

وتداول البعض فيديو لماني أثناء احتفاليته بالهدف من زاوية أظهرته وكأنه يحاول إسكات الجماهير كما فعل في مباراتين سابقتين؛ أمام الفيحاء في الجولة الـ28 من دوري روشن، وأمام الخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ردًا على كثرة الانتقادات التي توجه له.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن الصحفي النصراوي علي العنزي، الذي كان حاضرًا لمواجهة فرسان مكة من المدرجات، نشر فيديو للاحتفالية من زاوية أوضح، أظهرت عدم لجوء السنغالي لاحتفالية "الإسكات" المستفزة، إنما وضع يده على أذنه، وكأنه يؤكد للجمهور أنه لا يسمع صيحاتهم واستهجانهم عليه، قبل أن يقوم زملاؤه بسحبه من أمام المدرجات، وهو ما زاد من الغضب الجماهيري ضده.

بل أن هذا الفيديو تسبب في الهجوم على العنزي من البعض، متهمين إياه بمحاولة "الترقيع" للاعب، في وقت يقوم به بتقليل واضح من الجماهير الحاضرة لدعم الفريق.

يذكر أن جمهور العالمي يوجه انتقاداته لماني في ظل تواضع مستواه منذ التعاقد معه في الصيف الماضي، خاصةً مع وداع الفريق لكأس الدرعية للسوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، لكنه تألق أمام الوحدة بالأمس.

وبشكل عام، شارك ساديو في 41 مباراة مع النصر في مختلف بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 11 آخرين.

SHAHID