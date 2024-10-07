"هذا وارد في كرة القدم".. إنريكي يقر بأزمة باريس سان جيرمان!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

تحدث لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن تعادل فريقه مع نيس 1-1، مساء أمس الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي في مقابلة مع قناة DAZN: "كان لدينا فترة أطول من الخصم للاستعداد للمباراة، رغم ذلك واجهنا صعوبة في الشوط الأول، لأننا افتقدنا الدقة في التمرير، ميزتنا تكمن في إجادة الاستحواذ على الكرة، لكننا فشلنا في الشوط الأول".

وأضاف: "ما حدث وارد في كرة القدم، في بعض الأحيان عليك أن تقبل بأن لاعبيك ليسوا في أفضل حال، نحاول السيطرة على الأمر، وفي بعض الأحيان لا ننجح".

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واستدرك المدرب الإسباني: "أعتقد أن الأمور تغيرت في الشوط الثاني، كنا أفضل بشكل كبير، وخلقنا العديد من الفرص للتسجيل والفوز".

وردًا على سؤال: هل يفتقد لاعبو باريس سان جيرمان للإبداع داخل الملعب، علق: "بإمكان الإعلام أن يقول ما يريد، لكننا افتقدنا دقة التمرير بشكل متكرر وغير معتاد، وعندما يتكرر هذا الخطأ من عدة لاعبين، فهذا يؤكد وجود مشكلة".

وتعد هذه المباراة الثانية على التوالي التي يفشل باريس في تحقيق الفوز بها، بعدما عاد بالهزيمة (2-0) من مواجهة آرسنال على ملعب الإمارات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين خلف موناكو المتصدر، علمًا بأن نيس يأتي في المرتبة التاسعة بـ9 نقاط.