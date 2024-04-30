أنهى أزمة باريس.. قرار جديد من ناصر الخليفي بشأن مصير إنريكي

على بعد 4 مباريات من ثلاثية تاريخية

استقرت إدارة باريس سان جيرمان على تجديد عقد المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، والذي ينتهي في صيف 2025، بفضل تحسن أداء ونتائج الفريق هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "ليكيب"، أن "هناك حالة من السعادة في النادي، والرئيس ناصر الخليفي يفكّر في تشكيل مشروع طويل الأجل".

المدرب الإسباني على بعد 4 مباريات من تحقيق ثلاثية تاريخية غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الفرنسية، بعد أن فاز بالفعل بالدوري الفرنسي وكأس السوبر في يناير، مع إمكانية إضافة الكأس يوم 25 مايو ضد ليون ودوري أبطال أوروبا في 1 يونيو (حال تأهل للنهائي).

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ولفتت الصحيفة إلى أن "إنريكي تمكن من إعادة غرفة الملابس إلى المسار الصحيح، إذ لا توجد محاباة ولا يوجد لاعبون أساسيون دائمًا، والجميع متصل ويدرك أنه في أي وقت يمكن أن يكون أساسيًا إذا اجتهد في التدريب".

وختمت: "المدرب صاحب الـ53 عامًا وضع بصمته داخل وخارج الملعب، وتجنب التسريبات وأثبت أن الوضع الحالي لباريس يركز على الرياضة فقط وليس على الجوانب الأخرى كما كان في الماضي".