بعدما سجل هدفًا تاريخيًا.. إندريك يتغنى بـ"سوبر ستار" منتخب إنجلترا!

توجه ثلاثي ريال مدريد صوب إندريك

سجل اللاعب الشاب إندريك فيليبي هدف فوز منتخب البرازيل على حساب إنجلترا، أمس السبت على ملعب ويمبلي، في الدقيقة 80 من زمن المباراة الودية الدولية.

وحرص نجوم ريال مدريد، فريق إندريك المستقبلي الذي سينضم إليه في الصيف المقبل قادما من بالميراس، على التوجه إلى زميلهم الجديد، بعد المباراة.

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وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقطة عقب ودية إنجلترا والبرازيل، تظهر توجه الثلاثي جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو صوب إندريك زميلهم الذي سينضم لهم في ريال مدريد، وقاموا بمصافحته وتهنئته على الهدف الذي سجله في مرمى إنجلترا.

وعقب المباراة نشر إندريك العديد من الصور على حسابه بمنصة إنستجرام، كانت إحداها له مع نجم منتخب إنجلترا "جود بيلينجهام"، وعلق عليها: "سوبر ستار".