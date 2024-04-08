"الموت هو الأمر الأكيد".. إندريك يهزم رودريجو في التحدي الكبير!

"بدأت أبكي فهذا غير حياتي وحياة عائلتي"

فاز إندريك موهبة بالميراس في التحدي الكبير أمام زميله المستقبلي في ريال مدريد رودريجو جوس، وذلك بعدما لعب دور البطولة في تتويج فريقه بلقب بطولة باوليستا، بالانتصار على سانتوس (2-0) في إياب النهائي، ليعوّض خسارة الذهاب بهدف نظيف.

وحصل صاحب الـ17 عامًا على ركلة جزاء ترجمها بنجاح رافايل فيجا في الدقيقة 33، كما بدأ هجمة الهدف الثاني، الذي سجله الأرجنتيني أنيبال مورينو (67)، ليحصل على جائزة رجل المباراة.

وفي الساعات التي سبقت النهائي، كان لاعب ريال مدريد الحالي رودريجو "عدوًا" لزميله المستقبلي في سانتياجو برنابيو، إذ أراد فوز فريقه السابق (سانتوس)، إذ اتصل رودريجو بإندريك وأخبره أن "ريال مدريد والمنتخب شيء آخر، لكن اليوم أريد أن يفوز سانتوس على بالميراس".

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وصرح إندريك عقب المباراة: "شعرت أنه أول نهائي لي، أو مباراتي الأولى هناك في فريق تحت 11 عامًا، بدأت أبكي وهذا غير حياتي وحياة عائلتي، ممتن جدًا كوني جزءًا من هذا، أشكر الله".

وأضاف: "أعلم أنني في جيل جديد، لقد مررت بالفعل بالكثير، لا يزال لدي هذا الحلم بأن أكون مرجعا للأطفال في البرازيل، وأعلم أن الأمر صعب لأن هناك أشخاصًا لا يحبونني".

وختم متحدثًا عن انتقاله المقرر إلى ريال مدريد الصيف المقبل: "اليقين الوحيد في الحياة هو أن الموت يأتي، لا أعرف ما إذا كنت سأكون على قيد الحياة غدًا، لذلك سأفكر في اليوم فقط".