إنجاز غير مسبوق لريال مدريد.. الكرة الذهبية الإفريقية تلمع في عين إبراهيم دياز!

يتطلع إبراهيم دياز نجم ريال مدريد للتتويج بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، التي تمنح لأفضل لاعب داخل القارة، بعدما قرر تمثيل منتخب المغرب على حساب إسبانيا.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن دياز سيكون مرشحًا بقوة للجائزة الأهم داخل إفريقيا في عام 2024، بفضل فوزه بدوري أبطال أوروبا مؤخرا مع ريال مدريد.

ويمكن أن يكون إبراهيم أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يتوّج بهذه الجائزة، التي أنشأتها فرانس فوتبول عام 1970، قبل أن تنتمي بشكل رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (منذ 1992).

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ومن المقرر أن يعلن اسم الفائز بالجائزة في نهاية العام الجاري، ويعوّل دياز على الثلاثية مع مدريد (كأس السوبر والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا).

وسوف يظهر نجم ريال مدريد مع منتخب المغرب يوم الجمعة المقبل في مواجهة زامبيا بتصفيات كأس العالم 2026، علمًا بأنه انضم لمعسكر أسود الأطلس يوم الإثنين الماضي في الرباط.

وخاض إبراهيم 45 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، وسجل 12 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.