يمكنه رئاسة النادي.. تفاصيل مثيرة في عقد ميسي مع إنتر ميامي!

تحديد الراتب والأرباح!

كشف خورخي ماس، أحد ملاك نادي إنتر ميامي، تفاصيل مثيرة في عقد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه الأمريكي، مشيرًا إلى أن "وصول الأرجنتيني بلا شك عامل جذب كبير للدوري".

وقال ماس، في تصريحات لمجلة فوربس: "ميسي يحصل على ما بين 50 و60 مليون دولار سنويًا، كما يملك القدرة على تحقيق المزيد من خلال صفقات تقاسم الإيرادات الفردية مع شركتي آبل وأديداس".

وأضاف: "النجم الأرجنتيني لديه (بند ديفيد بيكهام) في عقده، ما يمنحه خيار تولي مسؤولية النادي دون الحاجة إلى عملية شراء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وليس من الواضح متى سيعتزل ميسي كرة القدم، حيث يرتبط بعقد مع النادي الأمريكي حتى صيف 2025، مع خيار التمديد لعام آخر، وعن ذلك أكد ماس أنه "واثق جًدا" من أن الليو سيبقى للعام الإضافي.

وكان ميسي قد صرح مؤخرًا بأنه "في اللحظة التي أشعر فيها أنني لم أعد قادرًا على الأداء، وأنني لم أعد أستمتع أو أساعد زملائي في الفريق، سأعتزل".