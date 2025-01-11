إمبراطورية داخل وخارج الملعب.. بيلينجهام يحوّل شعاره مع ريال مدريد إلى علامة تجارية

ما خطة النجم الإنجليزي؟

يستهدف جود بيلينجهام نجم ريال مدريد إضافة إمبراطورية تجارية إلى مسيرته الكروية اللامعة، وذلك من خلال تسجيل علامة تجارية لشعار "JB".

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن بيلينجهام هو المالك المشارك لشركة Bello&Bello Ltd، التي تقدمت بطلب تسجيل الشعار، مع والده مارك ووالدته دينيس، المدرجين كمدير وسكرتير الشركة.

وأوضحت أن الشركة قدمت طلبًا لتسجيل مصطلح "JB5" كعلامة تجارية، في إشارة إلى رقم قميصه في ريال مدريد.

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وتبلغ صافي أصول شركة Bello&Bello Ltd نحو 2.6 مليون جنيه إسترليني، مع وصف طبيعة العمل بأنه "خدمات تمثيل إعلامي"، حيث تتولى "حقوق صورة بيلينجهام".

وحسب "ميرور" فإن شركة بيلينجهام ترغب في استخدام الشعار على الأدوات المكتبية وفرش الأسنان وأغطية الوسائد وملابس الحيوانات ومجموعة من المنتجات الأخرى.