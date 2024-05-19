إلى متى يستمر هذا التعذيب؟.. شكوى من سانتياجو برنابيو "الجديد"!

ماذا يحدث في قلب مدريد؟

يعاني جيران ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد، بعد تجديده مؤخرًا، بسبب العزل الضعيف للصوت، الذي لا يسمح لسكان الشقق المحيطة بالراحة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" أصبح سانتياجو برنابيو "الجديد"، قاعة للحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى ملعب كرة قدم، مزعجًا لسكان المنطقة بسبب الضوضاء التي تولدها أصوات الموسيقى المرتفعة.

وأنشأ جيران ملعب سانتياجو برنابيو حسابا على منصة إكس، يحاولون فيه إظهار كيف تتسلل الضوضاء إلى منازلهم طوال أوقات اليوم، ما يسبب صعوبات في الراحة أو الدراسة أو العيش ببساطة، في مخالفة للقانون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويحاول الجيران لفت نظر السلطات للإزعاج الذي يسببه الملعب الواقع في واحدة من أكثر المناطق تميزا في العاصمة الإسبانية.