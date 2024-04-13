"يلعبون بنا كأننا أغبياء".. أسطورة الكرة الألمانية ينفجر ضد تقنية الفيديو!

"أسأل نفسي ماذا يفعلون لمدة 3 دقائق ونصف؟"

استنكر ديتمار هامان، نجم الكرة الألمانية السابق، ما حدث من تقنية الفيديو في مباراة بوروسيا دورتموند ومونشنجلادباخ (2-1)، ضمن الجولة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبينما كان دورتموند متقدمًا (2-1)، احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الأصفر وسجل منها مارسيل سابيتزر الهدف الثالث، قبل أن تعود تقنية الفيديو وتطالب الحكم بمراجعة المخالفة.

وبعد تدخل غرفة تقنية الفيديو، عاد الحكم وألغى ركلة الجزاء، لعدم وجود خطأ من الحارس جوناس أوملين ضد كريم أديمي، ليعيد النتيجة إلى 2-1،

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وقال هامان، في تصريح لـSky Germany: "إنهم يلعبون بنا جميعًا كأننا أغبياء، يمكنك أن تصفر ركلة جزاء، لكنك لست مضطرًا لذلك، إذا صفرت ركلة جزاء، يجب أن تنتظر، ثم يستغرق الأمر 3 دقائق ونصف حتى يصدر القرار (من الفار)".

وختم: "أسأل نفسي: ماذا يفعلون لمدة 3 دقائق ونصف؟ أنا لا أفهم ذلك ولا أفهم لماذا لا يريد الحكم التعليق بعد ذلك".