بعد إلغاء الملاعب المحايدة .. أزمة جديدة تواجه النصر أمام برسبوليس والغضب يسيطر

العالمي يفتتح مشواره بمواجهة إيرانية، لكن هناك مشكلة..

قبل انطلاق دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2024م، بدأت الأزمات تطفو على السطح بالنسبة لنادي النصر السعودي.

العالمي كان قد نجح في التأهل للمجموعات بعدما حقق الفوز أمام شباب الأهلي الإماراتي 4-2، في مباراة الملحق، حيث قاد ريمونتادا تاريخية، محولًا تأخره بنتيجة 2-1، لانتصار في الوقت القاتل.

ومن المقرر أن يفتتح النصر مشواره في البطولة بمواجهة برسبوليس الإيراني، في 19 من سبتمبر الجاري، على ملعب آزادي في طهران، وهنا كانت الأزمة.

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الحسابات الجماهيرية للنصر، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تداولت صورًا كارثية لملعب آزادي، والتي تظهر به أرضيته في حالة مذرية، ممتلئة بالحفر وعشبه متهالك.

حالة الملعب سببت غضبًا جماهيريًا، خاصةً وأنهم يبحثون عن الانتقام من النادي الذي أضاع عليهم فرصة خوض نهائي نسخة 2021م، إذ هزم النصر في نصف النهائي.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن رسميًا اليوم الإثنين، إلغاء الملاعب المحايدة بين الأندية السعودية والإيرانية، بعدما اعتمد عليها منذ عام 2016م، في خلفية الأزمات السياسية بين البلدين.