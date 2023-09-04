رسميًا | مواجهات السعودية وإيران القارية تعود لما كانت عليه قبل 2016

القرار يشمل المنتخبات والأندية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا عودة مواجهات كرة القدم السعودية والإيرانية على جميع المستويات لنظام الذهاب والإياب بدلًا من الملاعب المحايدة المتبع منذ عام 2016.

الأندية والمنتخبات السعودية اعتادت مواجهة نظيرتها من إيران على ملاعب محايدة منذ الأزمة السياسية بين البلدين، وقد أدى اتفاق بين الاتحادين السعودي والإيراني مؤخرًا للتراجع عن تلك الخطوة، كما أوضح الاتحاد القاري في بيانه اليوم الإثنين.

بيان الاتحاد الآسيوي أكد أن الاتحادين السعودي والإيراني أبلغاه بالاتفاق على عودة إقامة المباريات بين ممثليهما بنظام الذهاب والإياب، مشيرًا إلى سعادته البالغة بتلك الخطوة التي وصفها بالتاريخية، وأضاف "تلك الخطوة تعكس التزام الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم في توطيد العلاقات داخل مجتمع كرة القدم في كلا البلدين، بشكل يسمح للأندية باستضافة المباريات على ملاعبها وزيارة ملعب الفريق المقابل في المباريات الخارجية، مما يزيد من مستوى التفاعل وخبرة المتعة للجماهير واللاعبين".

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وأكد الاتحاد الآسيوي التزامه الكامل بتوفير أعلى معايير الأمان للأندية السعودية والإيرانية، مضيفًا "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد التزامه الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة أطراف اللعبة في هذه المباريات، مع تأمين الموافقات اللازمة من اللجان المعنية".



يُشار إلى أن أندية الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء تُمثل دوري روشن السعودي في دوري الأبطال 2023-2024، وقد أوقعت القرعة بطل السعودية مع فريق سباهان الإيراني في المجموعة الثالثة والزعيم مع نساجي مازندران في الرابعة وزملاء كريستيانو رونالدو مع برسيبوليس في المجموعة الخامسة.