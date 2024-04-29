إلبر: أنشيلوتي كان "رجل مافيا" في ميلان.. ويؤلمني ما فعلت مع فيجو حتى اليوم!

"هدف 2001 أجمل ذكرياتي"

تحدث البرازيلي جيوفاني إلبر، نجم بايرن ميونخ السابق، عن ذ كرياته في مواجهة ريال مدريد قبل صدام الفريقين غدًا الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد إلبر ثاني الهدافين في تاريخ لقاءات البايرن والريال (4)، وهو أكثر من صنع أهدافًا (5)، علمًا بأنه قاد الفريق البافاري للإطاحة بالميرنجي من نصف نهائي موسم 2000-2001، ومن ثم التتويج باللقب ضد فالنسيا.

وقال إلبر، في حوار لصحيفة "ريليفو": "أتذكر في ذلك الوقت، كنا نواجه زيدان وفيجو ورونالدو وكارلوس وراؤول، خضنا معارك جيدة ضد ريال مدريد، اللعب ضدهم كان أشبه بالذهاب إلى الحرب، إذا لم نذهب إلى الحرب فمن الأفضل عدم مغادرة المنزل".

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وعن معركته مع لويس فيجو، علق: "كان الأمر سيئًا للغاية من جانبي، ما قلته يؤلمني حتى يومنا هذا، لأنني أعرف فيجو منذ 1991 (نهائي كأس العالم للشباب)، قلت قبل المباراة (من يعتقد فيجو أنه هو؟ إنه لا يلعب أي شيء. عندما يأتي إلى ميونخ سيقتله ليزارازو)، ثم اعتذرت له".

وأوضح أن ذكرياته أمام ريال مدريد في 2001 هي الأفضل على الإطلاق: "استلمت الكرة على بعد حوالي 30 ياردة، وسددت بالقدم اليمنى في الشباك، قبل 10 أيام من تلك المباراة خضعت لعملية جراحية في الركبة، وقلت للطبيب أريد أن ألعب، ولهذا احتفلت بتقبيل ركبتي، بالنسبة لي كانت معجزة تقريبًا".

وعن تجربته مع كارلو أنشيلوتي في ميلان سنة 1990: "كنت مع البرازيل في كأس العالم تحت 20 عامًا، وأخبروني أن ميلان يريدني، في سن 18 عاما فقط؟ لم أصدق ذلك إلا عندما وقعت، انضممت لفريق باريزي وخوليت وفان باستن وريكارد ومالديني، بدا أنشيلوتي وكأنه رجل مافيا على أرض الملعب بسبب مدى هدوء لعبه أمام الدفاع والسيطرة على كل شيء".