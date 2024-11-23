"إقالتك صباح الغد".. سخرية كبيرة من جوارديولا بعد رباعية توتنهام

ماذا حدث؟

تلقى مانشستر سيتي هزيمة قاسية برباعية نظيفة في عقر داره (ملعب الاتحاد) أمام توتنهام، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تمنح جماهير الضيوف المدرب الإسباني بيب جوارديولا "ليلة سعيدة"، في أول مباراة له بعد تمديد عقده مع النادي السماوي حتى صيف 2027.

وردد عدد من مشجعي السبيرز هتافات ضد جوارديولا أثناء المباراة، بينما كان النادي اللندني متقدمًا بثلاثية نظيفة، قالوا فيها: "سوف تقال في صباح الغد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب شبكة "سكواكا"، فإن توتنهام هو الفريق الأكثر فوزا على مانشستر سيتي في حقبة جوارديولا (التي بدأت في صيف 2016)، إذ حقق السبيرز 7 انتصارات، متفوقا على تشيلسي ومانشستر يونايتد (5).

وحصد توتنهام أكبر عدد من النقاط أمام "جوارديولا"، والتي بلغت 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول (الثاني)، علمًا بأن النادي اللندني أقصى مانشستر سيتي من كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز عليه (2-1) قبل 3 أسابيع فقط.

بهذه النتيجة، تعقدت حسابات مانشستر سيتي، الذي تلقى 5 هزائم متتالية (لأول مرة في عهد جوارديولا)، حيث يبتعد بفارق 5 نقاط عن ليفربول، الذي خاض مباراة أقل، ويتربع على عرش صدارة البريميرليج.