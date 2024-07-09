إعلان رسمي من الكونميبول.. شاكيرا بطلة لحدث غير مسبوق في نهائي كوبا أمريكا!

بين شوطي المباراة الختامية..

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، اليوم الثلاثاء، أن المغنية الكولومبية شاكيرا سوف تحيي حفلًا بعد نهاية الشوط الأول من نهائي بطولة كوبا أمريكا، يوم الأحد المقبل على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة.

وقال أليخاندرو دومينجيز، رئيس الكونميبول، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: "إنها نجمة كبيرة وتمثل عظمة أمريكا اللاتينية في العالم".

وأضاف: "مثل كرة القدم لدينا، سيكون يوم النهائي بمثابة احتفالية، لا يوجد أحد أفضل من شاكيرا ليكون معنا للاستمتاع بهذا النهائي الرائع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يشار إلى أن هذه المرة هي الأولى التي يقام فيها عرض موسيقي بين شوطي نهائي بطولة كوبا أمريكا، التي يتنافس على لقبها في نصف النهائي "الأرجنتين مع كندا"، و"أوروجواي مع كولومبيا".

من الجدير بالذكر أنه وقع الاختيار على أغنية شاكيرا "Punteria" من قبل اللجنة المنظمة لكوبا أمريكا كأغنية رسمية للبطولة.