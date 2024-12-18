بعد إعلان الأرقام التفصيلية.. جائزة "ذا بيست" دليل جديد على استحقاق رودري "الكرة الذهبية"!

تصويت الصحفيين والمدربين..

حصل الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي على المركز الثاني في ترتيب جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم، والتي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الثلاثاء، وحصدها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وفي أكتوبر الماضي، توّج رودري بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، متفوقًا على فينيسيوس، ما أشعل غضب إدارة ريال مدريد التي قاطعت الحفل.

وفاز رودري بجائزة الكرة الذهبية كونه كان اللاعب الذي حصل على أعلى عدد من النقاط في التصويت الذي يشارك فيه 100 صحفي يمثلون أعلى 100 دولة في تصنيف الفيفا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن الأرقام التفصيلية لنتائج جائزة "ذا بيست"، التي أعلنت أمس الثلاثاء، تؤكد استحقاق رودري جائزة الكرة الذهبية، التي حصدها قبل أقل من شهرين.

اللاعب تصويت المدربين تصويت الصحفيين تصويت القادة تصويت المشجعين المجموع فينيسيوس 438 538 617 1147276 48 رودري 461 543 373 264836 43

ولفتت إلى أن "النجم الإسباني تفوق على فينيسيوس في تصويت المدربين والصحفيين بجائزة ذا بيست (أمس)، بينما حسم لاعب ريال مدريد السباق بفضل أصوات قادة المنتخبات والمشجعين".

وختمت: "بهذه الطريقة، فقد دعم تصويت (ذا بيست) أحقية رودري في الكرة الذهبية (التي يمنحها الصحفيون)، ولم يكتف بذلك وإنما فاز بأصوات المدربين أيضًا، والذين لديهم الإمكانات الفنية والقدرة على التحليل".