إصلاح عيون نيمار واحذر من الكيماوي .. جمهور الهلال على أتم استعداد للحدث التاريخي!

استجابة سريعة لطلبات الجماهير

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قررت جماهير نادي الهلال السعودي الرضوخ لجميع المطالب على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعديل "تيفو" النجم البرازيلي نيمار المنضم حديثًا للفريق.

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نيمار انضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من باريس سان جيرمان، وتستعد الجماهير لتقديم اللاعب قبل انطلاق مباراة الفيحاء مساء اليوم، السبت، في ثاني جولات دوري روشن السعودي.

الجمهور الهلالي، وخاصة مجموعة القوة الزرقاء، استعد جيدًا لذلك الحدث، حيث تم تجهيز "تيفو" خاص لاستقبال النجم البرازيلي يتضمن صورة لوجهه مع كلمة "Welcome"، وقد تم نشر صورة تُظهر ذلك التيفو عبر السوشيال ميديا.

الهلاليون على منصة إكس، تويتر سابقًا، لم يستقبلوا صورة التيفو بترحاب كبير، بل وجهوا انتقادات كبيرة لرسم وجه نيمار وطالبوا بتعديله، خاصة شكل العيون، وذلك بتدشين هاشتاج بعنوان "تعديل عيون نيمار مطلب".

ومن جانبه أعلن حساب "مدرج الهلال" على منصة إكس عن الاستجابة لهذه الطلبات وتعديل الجزء العلوي من التيفو الذي طالبت الجماهير بإصلاحه.

وفي سياق متصل قال محمد العفيفي أحد قادة المشجعين الهلاليين عن استقبال نيمار اليوم:"من لديه مشاكل في الصدر أو الربو الأفضل أن يأتي بكمامته بسبب الكيماوي".

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يذكر أن الهلال نجح في تخطي الجولة الأولى من دوري روشن بالفوز على أبها بنتيجة 3/1 خارج ملعبه.

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