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"تعديل عيون نيمار مطلب" .. هاشتاج عشاق الهلال في يوم تقديم البرازيلي

تامر أبو سيدو
NeymarHilal Twitter
نيمارالهلالدوري روشن السعودي

النجم القادم من باريس سان جيرمان يُقدم اليوم خلال مواجهة الفيحاء

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يستعد الهلال وجمهوره ليوم تاريخي، حيث سيتم اليوم السبت تقديم نجم الفريق الجديد، البرازيلي نيمار، والذي انضم له مؤخرًا قادمًا من باريس سان جيرمان.

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الهلال يُواجه الفيحاء مساء اليوم في ثاني جولات دوري روشن السعودي، وقد وصل نيمار مساء أمس العاصمة السعودية الرياض ومن المقرر أن يتم تقديمه اليوم قبل انطلاق المباراة.

الجمهور الهلالي، وخاصة مجموعة القوة الزرقاء، استعد جيدًا لذلك الحدث، حيث تم تجهيز "تيفو" خاص لاستقبال النجم البرازيلي يتضمن صورة لوجهه مع كلمة "Welcome"، وقد تم نشر صورة تُظهر ذلك التيفو عبر السوشيال ميديا.

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الهلاليون على منصة إكس، تويتر سابقًا، لم يستقبلوا صورة التيفو بترحاب كبير، بل وجهوا انتقادات كبيرة لرسم وجه نيمار وطالبوا بتعديله، خاصة شكل العيون، وذلك بتدشين هاشتاج بعنوان "تعديل عيون نيمار مطلب".

وقد تفاعل الآلاف مع الهاشتاج وبدأوا يقترحون أفكارًا جديدة لكيفية الترحيب والاحتفال بالنجم الجديد، وقد فضل العديد منهم لاستخدام صورة لنيمار بدلًا من محاولة رسم وجهه.

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