إصابة وتبديل اضطراري.. كابوس مرعب لمانشستر سيتي قبل مواجهتي آرسنال وريال مدريد!

السبب فينيسيوس!

تعرض الإنجليزي كايل ووكر نجم مانشستر سيتي، للإصابة في وقت مبكر من اللقاء الودي الدولي بين المنتخبين الإنجليزي والبرازيلي مساء اليوم السبت على ملعب ويمبلي.

وفي أول ربع ساعة من المباراة، حاول الظهير الأيمن إبعاد كرة نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل أن تجتاز خط المرمى.

بعد ذلك، سقط ووكر على الأرض وأمسك فخذه، قبل أن يخرج من الملعب ويحل مكانه ظهير أستون فيلا إزري كونسا في الدقيقة 20.

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وتعد هذه الإصابة بمثابة كابوس مرعب في صفوف مانشستر سيتي، الذي يعول على ووكر بكل تأكيد في مباراتي آرسنال (قمة الدوري الإنجليزي) وريال مدريد (ربع نهائي دوري أبطال أوروبا).

ويستعد المنتخبان الإنجليزي والبرازيلي لنهائيات كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا في الصيف المقبل على الترتيب.

ويستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة آرسنال يوم 31 مارس الجاري، بينما يضرب موعدًا مع ريال مدريد في مباراة الذهاب خارج الديار يوم 9 أبريل المقبل.