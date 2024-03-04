الثنائي غير متاح..

أعلن نادي برشلونة اليوم الإثنين، تشخيص إصابة الثنائي بيدري وفرينكي دي يونج، والتي تعرضا لها أمس الأحد، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو (0-0)، ضمن الجولة ـ27 من الدوري الإسباني.

وتعرض دي يونج للإصابة في الدقيقة 26، لم يستطع إكمال المباراة، ما دفع المدرب تشافي هيرنانديز لإخراجه والاستعانة بلاعب الفريق الشاب فيرمين لوبيز، وفي الدقيقة 44، أصيب بيدري هو الآخر ليغادر ملعب المباراة ويحل مكانه لامين يامال.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "كشفت الفحوصات الطبية عن معاناة فرينكي دي يونج من التواء في الرباط الجانبي الخارجي لكاحل قدمه اليمنى، بينما يعاني بيدري من إصابة في العضلة المستقيمة في فخذه اليمنى".

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وأوضح البيان "النجمان غير متاحين للمباريات المقبلة، ومدة الغياب ستحدد وفق برنامج تعافيهما من الإصابة (ما يؤكد غيابهما عن مواجهة نابولي في دوري الأبطال الشهر الجاري)".

وتعد إصابة دي يونج وبيدري بمثابة كابوس للفريق الكتالوني الذي يغيب عن صفوفه نجم الوسط جافي لنهاية الموسم، بينما يستعد لخوض مواجهة حاسمة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "سبورت" فإن دي يونج سيغيب لفترة تتراوح بين 4-5 أسابيع، بينما يمكن أن يبتعد بيدري لنهاية الموسم، إذ قد يخضع لعملية جراحية.