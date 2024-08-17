"استعاد وعيه".. إصابة خطيرة للاعب مانشستر يونايتد السابق وتوقف المباراة 34 دقيقة لعلاجه!

في الدوري الفرنسي..

تعرض أنخيل جوميز لاعب مانشستر يونايتد السابق لإصابة خطيرة، خلال مباراة فريقه ليل مع ستاد ريمس اليوم السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحسب شبكة "بي بي سي" فقد نُقل جوميز إلى المستشفى بسبب إصابة خطيرة في الرأس، بعدما اصطدم بمدافع ستاد ريمس أمادو كوني، الذي طرد بسبب التدخل في الدقيقة 11 من المباراة.

واستدعى لاعبو ليل وريمس الطاقم الطبي على الفور، حيث وضع الزملاء في الفريق المصاب جوميز في وضع التعافي وشكلوا دائرة حوله، بينما هتفت جماهير الفريقين باسمه في ملعب أوجست ديلون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتوقفت المباراة لمدة 34 دقيقة، بينما تلقى صاحب الـ23 عامًا العلاج، قبل أن يتم وضعه على نقالة ونقله خارج الملعب، لتستكمل المباراة في الدقيقة 45، مع إضافة 34 دقيقة إلى نهاية الشوط الأول.

وقال نادي ليل في بيان رسمي عبر حسابه على منصة إكس: "جوميز استعاد وعيه، ونُقل إلى المستشفى".

وانضم جوميز إلى يونايتد عام 2006 وهو في السادسة من عمره، وتقدم من خلال صفوف الأكاديمية إلى الفريق الأول، علمًا بأنه ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2017، قبل أن يوقع عقوده مع ليل في أغسطس 2020.