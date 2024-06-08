"إصابة جديدة في معسكر الأخضر" .. مانشيني يستبعد لاعب الهلال قبل مباراة الأردن!

الأخضر يضمن التأهل إلى الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026..

قرر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول، استبعاد لاعب جديد من معسكر الأخضر، بعد عودة البعثة إلى الرياض، قادمة من باكستان.

وحجز المنتخب السعودي مقعدًا في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه على باكستان بنتيجة (3-0)، على ملعب جناح في مدينة إسلام آباد، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة الثانية في التصفيات، ليتزعم صدارة المجموعة السابعة، برصيد 13 نقطة، فيما يستعد الأخضر لمواجهة الأردن، يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب الأول بارك، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة.

واستقر مانشيني على استبعاد مدافع الهلال، حسان التمبكتي، من معسكر المنتخب الوطني، بناءً على التقرير الطبي المُقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجته لبرنامج علاجي، ووفقًا للإجراءات المتبعة، تم الرفع بذلك لناديه.

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وأصبح التمبكتي ثاني لاعبي المنتخب السعودي، الذي يتم استبعاده من قائمة الأخضر، بعد أيمن يحيى، جناح النصر، الذي تقرر مغادرته لمعسكر المنتخب، يوم الإثنين الماضي، بداعي الإصابة.

ويتصدر منتخب السعودية، ترتيب المجموعة السابعة في المرحلة الثانية، من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، برصيد 13 نقطة، كما تأهلت الأردن، بعد احتلال وصافة المجموعة بـ10 نقاط، فيما ودع منتخب طاجيكستان التصفيات، بعد احتلال المركز الثالث بـ5 نقاط، ليغادر برفقة باكستان، التي تذيلت المجموعة بلا نقاط.