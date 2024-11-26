بعد إصابته أمام الغرافة .. الكشف عن نتائج الفحوصات الطبية لمحمد سيماكان

النصر حقق فوزًا كبيرًا على مستضيفه القطري

كشف الصحفي علي العنزي عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها محمد سيماكان مدافع النصر عقب تعرضه للإصابة خلال مواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا النخبة مساء أمس.

العالمي حقق الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد البيت، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية، وقد غادر سيماكان الملعب عند الدقيقة الـ74 لعدم تمكنه من مواصلة اللعب، وشارك بدلًا عنه علي لاجامي.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن اللاعب الفرنسي طمأن الجهاز الطبي والفني للنصر عند خروجه بأن الأمر بسيط، مشيرة إلى أن النادي قرر إخضاعه لفحوصات طبية في وقت مبكر من فجر الثلاثاء للوقوف على حالة ساقه وكاحله قبل العودة إلى الرياض والانتظام في التدريبات الجماعية.

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العنزي أوضح أن نتائج الفحوصات الطبية أوضحت عدم معاناة سيماكان من أي إصابة، مما يعني جاهزيته لخوض المباريات القادمة مع النصر والبداية مع مواجهة ضمك في الجولة الـ12 من دروي روشن السعودي.

فوز النصر على الغرافة ضمن له التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا النخبة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة.