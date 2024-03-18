إساءة مقصودة؟ تصرف "لم يره أحد" من جواو فيليكس في الاحتفال أمام أتلتيكو مدريد!

"غضب دون ضجة"

سجل جواو فيليكس هدف تقدم برشلونة في الفوز على أتلتيكو مدريد أمس الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، والتي حسمها الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وقوبل فيليكس بهجوم كبير من جماهير الأتلتي، بسبب أزمة رحيله في بداية الموسم الجاري، إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة، بناء على طلبه.

ورد النجم البرتغالي على كارهيه بأسوأ طريقه، إذ هز شباكهم ثانية، بعدما سبق وفعل ذلك في مباراة الدور الأول بالليجا.

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وحسب صحيفة ماركا، فإن جواو احتفل بغضب لكن دون ضجة، ومحاطا بجميع زملائه في الفريق، إلا أنه قام بإيماءة لم يلحظها أحد تقريبا باستثناء كاميرات Gol Play، وضع جواو يده اليمنى على خصيتيه!".

ورأى كثيرون أن ما فعله فيليكس لم يكن مقصودًا به "الإساءة لجماهير أتلتيكو"، وإنما كان تصرفًا غير مقصود، وسط زملائه.