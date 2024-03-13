بعد إبلاغ ريال مدريد .. دليل جديد من داخل الليجا يحدد مصير براهيم دياز

نجم الملكي يقتنع بالمشروع ويحسم قراره

حسمت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، الجدل حول موقف براهيم دياز، لاعب ريال مدريد، بشأن مستقبله كلاعب دولي.

وكان دياز، قد استقر على تمثيل منتخب المغرب على المستوى الدولي، بدلًا من إسبانيا، رغم أن لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا كان ينوي استدعاءه لمعسكر الشهر الجاري، وفقًا لما ذكرته صحيفة "آس".

وتم تغيير خانة الجنسية في صفحة اللاعب براهيم دياز الرئيسية على الموقع الرسمي لرابطة الليجا، من الإسبانية إلى المغربية، تمهيدًا لتمثيل اللاعب لمنتخب أسود الأطلس، بدءًا من التوقف الدولي المقبل في شهر مارس الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد الحساب الرسمي لبرنامج "إل شيرينجيتو"، على موقع "X" (تويتر سابقًا)، أن براهيم دياز استقر على تمثيل منتخب المغرب على حساب إسبانيا، بعد أن اقتنع بالمشروع، بالإضافة إلى عدم حصوله على اهتمام مماثل من مسؤولي الماتادور.

وكان دياز قد تواصل في وقت سابق، مع أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، ونجح الأخير في إقناع لاعب الميرنجي، بتمثيل المغرب.

وفي نفس السياق، أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم، استدعاءً رسميًا إلى نادي ريال مدريد، لضم براهيم دياز ضمن القائمة الأولية لأسود الأطلس في شهر مارس.