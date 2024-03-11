قبل أيام من إعلان اسمه في قائمة إسبانيا.. كواليس قرار براهيم دياز تمثيل المغرب!

فتّش عن الاتحاد الإسباني!

قرر براهيم دياز نجم ريال مدريد، تمثيل منتخب المغرب على المستوى الدولي، بدلًا من إسبانيا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن دياز اتخذ هذا القرار بشكل نهائي، رغم أن لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا كان ينوي استدعاءه لمعسكر الشهر الجاري يوم الجمعة المقبل (دون إعلان ذلك).

وأضافت: "قرار اللاعب تمثيل المغرب يرجع إلى رفض الاتحاد الإسباني منحه أفضلية على بقية اللاعبين في معرفة موقفه من الانضمام للمعسكر المقبل في موعد مبكر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتلقى ردًا صارمًا من الاتحاد الإسباني، الذي شدد على أن "قائمة المنتخب لن تعلن قبل يوم 15 من الشهر الجاري"، حسب الصحيفة التي زادت: "هذه ليست المرة الأولى التي يرغب فيها اللاعب في الحصول على أفضلية".

وختمت: "طلب ممثلو دياز في وقت سابق، عقد اجتماع مع مسؤولي اتحاد الكرة الإسباني لمعرفة خططهم بشأن موقف نجم الملكي (هل سينضم للمنتخب؟)، وهو الأمر الذي رفضه المسؤولون، الذين رأؤوا "ضرورة معاملة جميع اللاعبين بشكل متساوٍ".