أولوية تهدد استمرار راكيتيتش في السعودية .. دوري مفاجئ قد يخطفه

هل يغادر الكرواتي الشباب بعد ستة أشهر فقط من الانضمام له؟

رغم حديث الكرواتي إيفان راكيتيتش؛ لاعب الشباب، السابق عن حث نجوم أوروبا على القدوم للمملكة السعودية وعلى رأسهم مواطنه لوكا مودريتش إلا أن عرضًا قد يدفعه للرحيل عن دوري روشن خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الكرواتي كان قد انضم لليث الأبيض في يناير الماضي قادمًا من أشبيلية الإسباني في صفقة انتقال حر ولا يزال عقده مستمرًا لنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

لكن بحسب الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن نادي هايدوك سبليت الكرواتي أظهر اهتمامًا ملموسًا بضمه لإعادته لبلاده من جديد، بل أنه تواصل بالفعل مع وكلاء اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح رومانو أن جينارو جاتوزو؛ المدير الفني للنادي الكرواتي، وضع راكيتيتش على رأس أولوياته في الصيف، وينتظر تقديم عرض رسمي له.

يذكر أن راكيتيتش شارك في ثماني مباريات مع الشباب، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.