بعد أولمو.. لاعب جديد من برشلونة يفقد "سنته" ضد ليجانيس!

من الضحية الثانية؟

يعيش برشلونة أسوأ فتراته هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث تعثر الفريق بالتعادل أمام ريال بيتيس (2-2) على ملعب بينتو فيامارين، قبل أن يخسر في عقر داره أمام ليجانيس بهدف نظيف في الجولة 17 من المسابقة.

وفقد داني أولمو نجم البارسا إحدى أسنانه في مواجهة بيتيس، بعد صراع على الكرة مع مارك بارترا مدافع الفريق الأندلسي.

وفي مواجهة ليجانيس أمس الأحد، خسر لاعب آخر من برشلونة "جزءًا من سنّته" على ملعب مونتجويك، وهو فيرمين لوبيز الذي اصطدم بأدريان ألتيميرا في كرة لم تحتسب خطأ من الأساس.

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وأهدر برشلونة 13 نقطة من أصل 18 متاحة في المباريات الست الأخيرة، إذ خسر أمام ليجانيس وسوسيداد ولاس بالماس، وتعادل مع ريال بيتيس وسيلتا فيجو، علمًا بأنه حقق فوزًا وحيدًا على حساب ريال مايوركا (في آخر 6 جولات).

ورغم تراجع النتائج، إلا أن برشلونة ما زال يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد (الوصيف)، ونقطة واحدة عن ريال مدريد (الثالث)، علمًا بأن النادي الكتالوني خاض مباراة أكثر من منافسيْه.