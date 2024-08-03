هذا ما يميزه عن بيدري.. 3 أسباب تفسر رغبة برشلونة في صفقة أولمو!

هل يتم التعاقد؟

يقاتل ديكو المدير الرياضي لبرشلونة من أجل إتمام التعاقد مع داني أولمو، لاعب وسط لايبزيج، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نجم وسط لاروخا يحظى بإجماع في النادي الكتالوني، لعدة أسباب أبرزها أنه يتميز بكونه متعدد المراكز، مقارنة بالثلاثي بيدري وجوندوجان وفيرمين لوبيز، إذ يمكنه اللعب كجناح أيسر، إلى جانب الوسط المهاجم".

وأضافت: "وصل أولمو إلى بطولة أوروبا (يورو 2024) من أجل منافسة نيكو ويليامز على الجناح الأيسر، لكن نجم بيلباو قدم مستوى مذهلًا، لينتهي الأمر بأولمو في منافسة مع بيدري للحصول على مكان كصانع ألعاب، وهو ما أجاد فيه بقوة بعد إصابة نجم البارسا".

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وأوضحت أن "وجود بالدي في مركز الظهير الأيسر ببرشلونة، سيجعل الأمور أسهل بالنسبة لأولمو، الذي يمكن أن يلعب كجناح أيسر، لكنه سينضم إلى المناطق الداخلية (ويترك المساحة لبالدي). كما يمكنه أن يلعب كصانع ألعاب صريح أو كجناح أيمن أو حتى كمهاجم وهمي، وهو احتمال مثير في وجود المدرب هانز فليك".

وختمت: "برشلونة يقدر إمكانات أولمو التهديفية، وقد أثبت ذلك في بطولة أوروبا التي أنهاها كهداف للمنتخب بثلاثة أهداف، كما تقدر الإدارة الرياضية ظهوره المميز في المباريات الكبرى بفضل شخصية القيادية والتنافسية".