أولمبياد باريس: ميسي يتجه لكتابة تاريخ جديد وإندريك إلى المجهول!

الأرجنتين تحرم البرازيل من التأهل!

تأهلت الأرجنتين إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بفوزها على البرازيل (1-0)، في البطولة الرباعية الختامية ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية التي احتضنتها فنزويلا.

ويدين منتخب الأرجنتين بالفضل في هذا الفوز للوتشيانو جوندو صاحب هدف الفوز في الدقيقة 77، ما قد يفتح الباب أمام ليونيل ميسي لقيادة الأرجنتين للتتويج بميدالية ذهبية أولمبية جديدة، كما حدث في 2004 و2008.

بهذه النتيجة، أطاح راقصو التانجو بالبرازيل، بطلة أولمبياد 2020 من ألعاب باريس، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2004.

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وأنهى منتخب الأرجنتين تحت 23 عاما البطولة الرباعية برصيد 5 نقاط في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن باراجواي التي ستواجه فنزويلا، بينما اكتفى السيليساو بـ3 نقاط فقط، علمًا بأنه يتأهل المتصدر والوصيف فقط.

وفقد البرازيلي الشاب إندريك، لاعب بالميراس الذي وقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، فرصة تمثيل بلاده في الحدث الأولمبي هذا العام.