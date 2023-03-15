"لأن هناك ما هو أهم من كرة القدم" .. إنسانية بيتروس تظهر بعد الخسارة أمام الهلال

تخلى البرازيلي عن محاولاته المستفزة التي تظهر كل مرة عند مواجهة الهلال سواء انتصر فريقه أو هُزم

هذه المرة لم يخرج البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط الفتح، للاستفزاز أو السخرية عقب مواجهة الهلال، إنما ظهرت إنسانيته.

النموذجي ودع كأس خادم الحرمين الشريفين بالأمس، بعد الهزيمة أمام الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد، في دور ربع النهائي.

وعقب المباراة، أُعلن خبر تعرض أسرة نجل الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، ميشيل لحادث سير، أودى بحياة زوجة نجله، ونقل الابن والحفيد للمستشفى.

وعطفًا على هذا الحادث، وجه بيتروس تعازيه للأرجنتيني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا: "هناك أشياء أهم بكثير من كرة القدم، كالحياة والأسرة، الرب يمنح أسرة رامون دياز وأبنائه القوة في هذه اللحظات الحزينة جدًا".

petros instagram

جدير بالذكر أن دياز توجه للمطار فور انتهاء المباراة، متجهًا للأرجنتين، على أن يغيب عن مباريات الزعيم المقبلة، لحين الاطمئنان على نجله وحفيده، بينما يقود نجله الآخر ومساعده في الهلال إيميليانو تدريبات الفريق المقبلة.