أنشيلوتي يهرب من السؤال الصعب.. ويتحدث عن "مشنقة" تشافي!

هذا رأيي في ممر أتلتيكو الشرفي

تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن رأيه في "الممر الشرفي" الذي يطالب البعض فريق أتلتيكو مدريد بالقيام به، قبل مواجهة الفريقين، مساء غد الخميس، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفاز الريال على الأتلتي قبل نحو أسبوع في مباراة صعبة وصلت إلى 120 دقيقة، بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، قبل أن يهزم الميرنجي برشلونة بنتيجة كبيرة (4-1) ويتوج بلقب السوبر الـ13 في تاريخه.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي قبل ديربي الكأس: "الممر؟ أنا أحترم قرارات الأندية. إذا فعلوا ذلك فهذا أمرًا مثاليًا وإذا لم يفعلوا فهو مثاليًا أيضا. أنا لا أعطي لذلك أي أهمية".

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وتهرب أنشيلوتي من سؤال حول "عما سيحدث إذا كان ريال مدريد في وضع يسمح له بالقيام بممر شرفي (حال تتويج أتلتيكو بالسوبر)"، قائلًا: "الجميع يفعل ما يريد. ريال مدريد يفعل الأمور بشكل مختلف، وعندما تتاح لنا الفرصة للاختيار، سنقرر".

وتحدث عن تشافي مدرب برشلونة، مختتما: "لم أضع أحدًا على (المشنقة)، أحترم جميع زملائي، لكن مهمتنا معقدة للغاية. نعلم جيدا أنه عندما لا تسير الأمور على ما يرام يكون المدرب مسؤولا. لديه كل الأدوات اللازمة للقيام بعمله بشكل جيد".